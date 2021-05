»Danmark er et oplagt land til mini-atomkraftværker, der kan sikre en konstant energileverance, efterhånden som I helt forlader de fossile brændstoffer,« siger Tom Samson, administrerende direktør for Rolls-Royces atomprogram, til B.T.

Producenten af en af verdens mest luksuriøse biler samt motorer til mange af verdens jetfly går nu helhjertet efter at blive leverandør af fremtidens energiforsyning. Den kommer ifølge det verdenskendte engelske firma til at bestå af en kombination af vedvarende energi blandet med atomkraft. Det siger Rolls-Royces direktør i et eksklusivt interview med B.T.

»Hvis man ikke lige vidste, at det, vi er ved at udvikle, er atomkraftværker, så tror jeg ikke, at folk ville gætte, hvad de flotte, nydesignede bygninger, vi laver, indeholder. Der er absolut ingen grund til, at man ikke kan lave atomkraftværker, der er arkitektonisk smukke og vil pryde de områder, de bliver lavet i. Det er i hvert fald tanken bag vores projekt,« siger Tom Samson til B.T.

Rolls-Royce, der faktisk har leveret elementer til atomkraftværker i årtier, står bag en stor satsning, der i første omgang skal skabe 16 miniværker rundt om i Storbritannien. Hvert atomkraftværk kan efter planerne levere strøm nok til en million hjem, men tilgangen til at få bygget værkerne er helt anderledes, end vi kender den.

Atomreaktoren fra Rolls Royce

»Vi kommer med hele den færdige pakke. Moduler, som vi så samler på stedet. Typisk leverer firmaer forskellige dele af et kraftværk. På denne måde sikrer vi, at alle elementer lever op til vores meget høje specifikationer, det bliver sikrere, og så er det færdige produkt et ægte, æstetisk Rolls-Royce-produkt.«

Den såkaldte SMR-metode – Small Modular Reactor – de anvender, er velkendt. Det, siger Rolls-Royce selv, er en fordel. De siger dog også, at de har udviklet teknologi, der gør det billigere at lave atomkraft.

»Måden, vi laver og samler vores kraftværker på, gør energien klart billigere, og vi vil kunne konkurrere med for eksempel prisen pr KWh på vindenergi,« siger Tom Samson.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, anser atomkraft som en vigtig brik i briternes ambitiøse plan om at blive CO2-neutrale senest i 2050. Rolls-Royce er ikke alene om at byde ind med et bud på fremtidens atomkraft. De satser på at rejse små tre milliarder kroner denne sommer, og hvis alt går, som de håber, så vil de første mini-atomkraftværker stå klar i Storbritannien omkring 2030.

Et af verdens mest kendte logoer Foto: Toby Melville

»Det er en klar fordel at bygge i mindre skala. Det forhindrer, at budgettet skrider, og det gør også, at værkerne bliver mindre imposante. De værker, vi vil levere, er langt sikrere end fortidens atomkraftværker. Det her er en moderne form for bæredygtighed, og den spiller perfekt ind med den grønne omstilling,« siger Tom Samson.

En af Danmarks største kapaciteter på atomkraft, Bent Lauritzen, der er afdelingsleder på Center for Fysik på DTU, forholder sig positivt til ideen. På B.T.s spørgsmål, om det overhovedet er forsvarligt at satse på atomkraft som en af fremtidens energikilder, svarer han:

»Spørgsmålet er måske snarere, om det overhovedet er forsvarligt at lade være?«

Bent Lauritzen mener, at kernekraft kan blive en vigtig brik i omlægning til vedvarende energi.

»Det afgørende ved disse SMR-reaktorer er, at det bliver bygget på fabrik og så samlet på stedet, hvor kraftværket skal ligge. Det gør det lidt samlebåndsagtigt, men det sikrer også ekspertise, en ensartet kvalitet og en billigere pris. Det, Rolls-Royce melder ud nu, er konsistent, med hvad de tidligere har barslet med,« siger Bent Lauritzen til B.T.

Rolls-Royce Foto: Alex Plavevski

DTU-eksperten i atomenergi mener, at der er god grund til igen at overveje, om atomkraft bør have en rolle i femtidens Danmark.

»Det er forkert ikke at ville overveje atomkraft igen. Denne type reaktorer vil kunne sikre overgangen til bæredygtig energi. Det er ikke sikkert, at atomkraft er den rigtige løsning til Danmark, men det kan godt være, at det er det,« siger Bent Lauritzen.

Hvis Rolls-Royce lykkes med at rejse penge nok til projektet, så er planen, at den gamle, stolte bilproducent bliver fremtidens leverandør af færdiglavede atomkraftværker, vel at mærke i luksuskategorien, som Rolls-Royce-chefen Tom Samson understreger over for B.T.