The Rolling Stones er med i den to timer lange kriseudsendelse "One World: Together at Home"

The Rolling Stones har meddelt, at de deltager i en global tv-begivenhed lørdag til ære for sundhedspersonale, som står i frontlinjen i kampen mod coronavirus-pandemien.

Bandet meddeler, at det er med i den to timer lange udsendelse "One World: Together at Home", som er en kombination af musik, komedie og historier fra blandt andet læger og sygeplejersker.

The Stones slutter sig til blandt andet til Céline Dion, Billie Eilish, John Legend, Elton John, Lady Gaga, Paul McCartney, Chris Martin, Andrea Bocelli og Michael Buble.

- Vi er beæret over at være inviteret, siger rockgruppen i en pressemeddelelse.

Støttekoncerten bliver afholdt natten mellem lørdag den 18. og søndag den 19. april dansk tid og kan ses på flere sociale medier som Facebook og YouTube, men det bliver også muligt at se koncerten på dansk tv.

Den verdensomspændende online-støttekoncert har fået navnet "One World: Together at Home".

Den vises således på tv-kanalen Paramount Network søndag den 19. april klokken 22.00.

Talkshowdronningen Oprah Winfrey vil være at finde på skærmen, ligesom at skuespillere som Ellen DeGeneres og Matthew McConaughey også har takket ja til at være en del af showet, der afholdes i samarbejde med verdenssundhedsorganisationen, WHO.

- Det bliver en alt andet end normal støttekoncert, og aftenen byder på både optrædender fra kunstnernes private hjem og forproducerede indslag, skriver Paramount Network i en pressemeddelelse.

- Stjernerne vil også samle penge ind til at støtte WHO's arbejde, og der vil være både alvorlige interviews med sundhedseksperter og læger fra hele verden samt sjovere indslag med kendte komikere, hedder det./ritzau/Reuters