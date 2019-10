En obduktion af en afdød panda har nu reddet Chiang Mais zoologiske have fra en diplomatisk konfontation med Kina.

Den thailandske zoo mistede i september pandahannen Chuang Chuang, udlånt fra Kina siden 2003 sammen med hunnen Lin Hui.

Det udløste en storm af protester fra netop Kina, hvor pandaelskere bebrejdede Chiang Mai Zoo for at forårsage dødsfaldet.

Det skyldtes garanteret glemsomhed eller uærligt spil, lød det på de sociale medier. Det skriver The Guardian.

Pandaen Chuang Chuang nyder sin fødselsdagsmiddag i Chiang Mai Zoo. Foto: SANGDAO SATTRA Vis mere Pandaen Chuang Chuang nyder sin fødselsdagsmiddag i Chiang Mai Zoo. Foto: SANGDAO SATTRA

Han blev 19 år, hvilket er en god alder for en panda, som i naturen lever, til de er omkring 20. I fangenskab kan de dog godt blive ældre.

Men tilbage til obduktionen af Chuang Chuang. Den blev lavet med assistance fra Kina, og den har definitivt stoppet enhver spekulation om uærligt spil. Han døde simpelthen af hjertestop.

I en udtalelse, der blev frigivet i tirsdags, hed det: »Obduktionen og analysen fra kinesisk-thailandske eksperter viser, at Chuang Chuangs fysisiske helbred var godt.

Årsagen til hans død var hjertestop. Det resulterede i, at der kom mindre ilt til hans indre organer og ledte til hans død.«

Det kinesiske 'panda-diplomati' får de udenlanske værter til at betale mange millioner for at 'låne' et par pandaer af Kina.

Det står dog også klart, at zoologisk have i Chiang Mai skal betale et uspecificeret beløb til Kina oven på dødsfaldet.

På den kinesiske hjemmeside Weibo skriver en bruger således 'Vær venlige ikke at udleje flere pandaer til Thailand! Nej! Chuang Chuang er måske den bitreste panda i verden! Hvilken slags bambus fik han at spise? Hvis du ikke har råd, så lej den ikke.«

Chuang Chuang og Lin Hui var mediefavoritter i Thailand. Det lykkedes ikke de to pandaer at parre sig på naturlig vis – på trods af daglige filmfremvisninger af 'panda-porno' (to pandaer, der parrer sig).

De fik alligevel en arving takket være kunstig befrugtning. Den blev senere sendt til Kina efter at have været stjerne i en 24 timers Panda Kanal på thailandsk tv.