Overlevende på en båd med flere end 300 muslimske rohingya-flygtninge har fortalt de malaysiske myndigheder, at dusinvis af dem er forsvundet. Deres kroppe blev simpelthen smidt i havet undervejs på den umenneskelige rejse på fire måneder.

Den beskadigede båd med 269 mennesker om bord nåede i land på den malaysiske ø Langkawi 8. juni, oplyser lederen af Malaysias maritime retshåndhævende myndighed (MMEA).

Han kunne også fortælle, at rohingyaerne var blevet flyttet fra en større 'moderbåd 1' til et mindre skib halvvejs på turen, der begyndte ved grænsen mellem Myanmar og Bangladesh i februar.

»De har fortalt mig, at de var over 300 mennesker, der blev flyttet over til båden, som nåede frem til Malaysia,« fortalte MMEAs generaldirektør, Mohd Zubil Bin Mat Som, på en nyhedskonference onsdag.

Flygtningelejren Coxs Bazar i Bangladesh har det største antal rohingya-flygtninge i verden. Foto: Mohammad Ponir Hossain

»Men nogle døde, mens de var til søs. De blev smidt overbord,« sagde han senere til Reuters. Han uddybede det ikke yderligere.

Rohingyaerne risikerede den farefulde sørejse over Den Bengalske Bugt og Andamanersøen. De havde nemlig opgivet håbet om et bedre liv i flygtningelejren i Bangladesh.

De var kommet til Bangladesh, efter de var flygtet fra hjemmene i Myanmar under militærets fremfærd i august 2017. Det skriver channelnewsasia.

Det hovedsageligt muslimske Malaysia huser den næststørste antal rohingya-flygtninge efter Bangladesh. Det er så mange, at mange ikke længere tror, at det er en god ide, at de bosætter sig i landet.

Rohingya-flygtninge på et marked i Ukhia i Kutupalonglejren i Bangladesh. Foto: SUZAUDDIN RUBEL

Malaysierne er blevet mindre tolerante over for de nytilkomne – ikke mindst i disse coronatider. Faktisk vil de bede Bangladesh om at tage disse flygtninge retur.

De overlevende kom som nævnt i land i Langkawi, og de er blevet anholdt der – med en usikker fremtid forude.

Mohd Zubil Bin Mat Som nægtede at sige noget om, hvorvidt der var taget en beslutning om, at de tilbageholdte rohingyaer skulle sendes tilbage på søen, såsnart deres båd var blevet repareret.

Et sådant rygte er blevet kritiseret af menneskerettighedsgrupper.

Han sagde forøvrigt, at skæbnen for de næsten 500 rohingyaer, som blev tilbage på 'moderbåd 1', er ukendt.

»Vi kan ikke finde 'moderbåd 1'... Vi har prøvet i to uger, men vi kan ikke finde den.«