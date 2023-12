Der var sandsynligvis en del løftede øjenbryn, da det lille maleri 'Tilbedelse af kongerne' blev solgt i 2021 for omtrent 6,5 millioner danske kroner. Maleriet var nemlig kun vurderet til omtrent 100.000 kroner.

Nu viser det sig, at køberen tilbage i 2021 faktisk gjorde et reelt røverkøb.

Det skriver CNN.

Maleriet viste sig nemlig at være et værk af den berømte hollandske kunstner Rembrandt, og onsdag var værket endnu en gang under hammeren.

13,8 millioner dollar (95 millioner kroner) skulle den nye ejer slippe for det lille maleri, som forestiller mødet mellem de tre vise mænd og Jesusbarnet i Betlehem.

Da billedet blev vurderet i 2021, var man da også opmærksom på fællestrækkene med andre Rembrandt-værker, men vurderingen lød, at kunstneren bag var en del af Rembrandts inderkreds – muligvis en studerende eller en anden kunstner tæt på den verdensberømte hollænder.

Den tidligere ejer, som forblev anonym, sendte maleriet til vurdering hos auktionshuset Sotheby's for halvandet år siden. Sotheby's har sidenhen lavet en grundig undersøgelse af maleriet for at fastslå, hvem kunstneren bag er.

Det omfattede blandt andet røntgenundersøgelser og vurderinger fra flere Rembrandt-kendere.

Auktionshuset vurderer, at maleriet er fra omkring 1628 og dermed er et af Rembrandts tidligste værker. På daværende tidspunkt var den hollandske maler i starten af tyverne.