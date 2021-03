Et homoseksuelt par blev angiveligt anholdt for at kysse hinanden på en mexicansk strand.

Årsagen til anholdelsen skulle ifølge øjenvidner på stranden være, at en masse børn kunne have haft set kysset og dermed være blevet skræmt. Det skriver Independent i en artikel.

Aktionen blev dog stoppet af en masse utilfredse strandgæster, der fik snakket politiet til fornuft efter nogle minutter.

Parret nåede ellers at blive sat på politiets strandmotorcykel iført håndjern.

De to mænd, der blev anholdt, var på en ferie i Mexico, da hændelsen skete. Videoen viser, at mændene var noget uforstående over for det mexicanske politis handling.

Der har ellers været stor fokus på fri seksualitet i Mexico i det seneste år. I 2009 blev det lovligt for homoseksuelle at gifte sig, og sidste år blev det ulovligt at udøve omvendelsesterapi af homoseksuelle i Mexicos hovedstad, Mexico City.

