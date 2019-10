Fredag var det 75 år siden, at Finnmark i den nordlige del af Norge blev befriet.

Det betød, at mange mennesker var samlet i Kirkenes fredag, hvor Norges konge, Harald, holdte en tale til minde for ofrene, der mistede livet i kampen mod tyskerne.

Og det var en tale, der ramte det fremmødte publikum. Mange blev berørt, mens andre måtte knibe en tåre under Haralds tale.

Det var især, da han udtrykte forståelse for alle partisanerne, der havde haft nogle hårde årtier efter krigen, hvor de blev overvåget, fordi man var bange for deres tætte forhold til Sovjetunionen.

Kongen sagde under sin tale, at han godt kunne huske, hvordan Finnmark så ud, da han besøgte den lige efter krigens afslutning.

»Jeg kan godt huske fortvivelsen over den ødelæggelse, som min far og bedstefar udtrykte, da de besøgte Finnmark efter krigen,« sagde han blandt andet. Det skriver NRK.

Herefter tilføjede han, at befolkningen fortjener stor ros for det arbejde, som de har gjort i forbindelse med genopbygningen.

Harald roste også det fællesskab og samarbejde, som Norge har med Rusland. De lande grænser op mod hinanden, når man ser på den nordlige del af Norge.

Norges konge fik tårerne frem. Foto: MAXIM SHEMETOV

Han sagde, at man på baggrund af begivenhederne for 75 år siden, hvor 6.000 folk fra Sovjetunionen mistede livet, har opbygget et partnerskab til fordel for begge lande.

Statsministeren i Norge, Erna Solberg, deltog også i mindecermonien i Kirkenes.

Hun sagde, at man arbejdede med Sovjetunionen under Anden Verdenskirg og Den Kolde Krig, og det vil man også gøre i fremtiden.

Harald er i dag 82 år gammel, og han har været konge af Norge i 28 år, siden han overtog efter sin far i 1991,