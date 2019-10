Broderen til en afroamerikansk mand, der blev skuddræbt af sin underbo sidste år, viste enormt mentalt overskud, da strafudmålingen onsdag fandt sted ved en domstol i Dallas, Texas.

Her blev underboen ved navn Amber Guyger, som er tidligere politibetjent, idømt en fængselsstraf på ti år.

Dommen blev mødt af buh-råb fra flere fremmødte familiemedlemmer, men den dræbtes bror, Brandt Jean, valgte i stedet at spørge dommeren, om at han måtte give kvinden et kram. Det skriver Washington Post.

»Jeg elsker dig som person, og jeg ønsker ikke noget ondt for dig,« sagde broderen med tårerne trillende ned af kinderne.

Her krammer skuddræbte Botham Jeans lillebror, Brandt, den tidligere politibetjent, der nu er idømt ti års fængsel. Foto: TOM FOX Vis mere Her krammer skuddræbte Botham Jeans lillebror, Brandt, den tidligere politibetjent, der nu er idømt ti års fængsel. Foto: TOM FOX

»Må jeg ikke nok give hende et kram? Please!,« bønfaldt han dommeren, som derefter gav grønt lys og lod Brandt Jean gå ned til sin brors drabsmand og omfavne hende i et langt og grådfyldt kram.

Brandt Jeans bror, Botham Jean, blev skudt og dræbt af 31-årige Amber Guyger den 6. september 2018.

Her kom den nu tidligere politibetjent hjem fra arbejde efter en 13 timer lang vagt, men ved fejl kom hun til at gå ind i sin overbo Botham Jeans lejlighed.

Den 26-årige afroamerikanske mand sad i sin sofa og så fjernsyn, da Gyager kom ind i lejligheden og skød ham, fordi hun angiveligt troede, at han var en tyv, der var brudt ind i hendes lejlighed.

Skuddræbte Botham Jeans lillebroder, Brandt Jean. Foto: TOM FOX Vis mere Skuddræbte Botham Jeans lillebroder, Brandt Jean. Foto: TOM FOX

Sagen har været ekstremt omtalt i USA, hvor der er stor fokus på episoder, hvor hvide politibetjente skyder sorte ofre.

Sagen førte derfor blandt andet til flere store protester i gaden.

I retten fortalte Amber Gyager, at hun skød for at dræbe, da hun følte, at hun var i livsfare.

Botham Jean blev skudt to gange, og ifølge anklageren gjorde Gyager ikke noget for at hjælpe ham efterfølgende - heller ikke selvom hun fandt ud af, at hun befandt sig i den forkerte lejlighed.

Amber Guyger skal ti år i fængsel for drabet på sin overbo. Foto: HO Vis mere Amber Guyger skal ti år i fængsel for drabet på sin overbo. Foto: HO

»Jeg er så ked af det, så ked af det. Jeg skal leve med det her hver dag,« sagde hun i retten til den 12-mand store jury.

Selvom sagen i offentligheden har haft stor fokus på race-spørgsmålet, havde hverken anklager eller forsvarer fokus på race under retssagen.

Amber Gyager risikerede livstid for drabet, men slap altså med ti år bag tremmer, hvilket har medført kritik fra flere af familien Jeans støtter, som ifølge Washington Post kalder straffen for et 'slag i ansigtet'.

Flere af dem pointerer, at den tidligere politibetjent som minimum burde få 28 år i fængsel, hvilket er den alder, som Botham Jean ville have været i dag, hvis han var i live.