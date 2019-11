En farveblind dreng fra USA fik sig sit livs øjeblik, da han fik mulighed for at låne et par briller, som gør det muligt at se farver.

Den 12-årige dreng, Jonathan Jones, fra Minnesota måtte tørre tårerne væk, da han med ét kunne se farverne omkring ham. Det skriver New York Post.

Det var rektor på drengens skole, der gav brillerne til drengen. Klassen var netop i færd med at lære om, hvad det vil sige at være farveblind.

Rektoren er selv farveblind.

Brillerne ligner solbriller, men er altså meget mere end bare det.

Du kan se, hvordan drengen reagerer i videoen herover.

Jones’ mor var også til stede under det særlige øjeblik. Hun omfavner sin søn, før han rejser sig og går omkring i klasselokalet for at observere farverne omkring sig.

Jones’ bror Ben Jones har delt øjeblikket på Twitter sammen med et link en indsamling, der skal samle penge ind til, at drengen kan få sine egne briller.