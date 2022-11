Lyt til artiklen

Det må være en af den slags arbejdsdage, man husker som journalist.

Mens undertegnede på B.T. p.t. sidder og drikker en lunken Coca-Cola Zero, så ankom Sky News' Internationale korrespondent her til morgen til udkanten af storbyen Kherson i Ukraine. Som en af de allerførste udenlandske journalister.

Og det var noget af en modtagelse, han fik.

Sky News har lagt et klip på Twitter, hvor Alex Rossi, som korrespondenten hedder, forsøger at rapportere, men bliver afbrudt af en lang række lokale ukrainere, der simpelthen er så rørte over situationen og over at se andet end russere.

BREAKING: Sky’s international correspondent @alexrossiSKY is welcomed by crowds of Ukrainian civilians as Sky News team are the first foreign journalists to reach the liberated city of Kherson.



Live updates: https://t.co/X3flQUBL0r





Kherson har været besat af russiske tropper og efterfølgende et russisk-indsat selvstyre, indtil de trak sig tilbage på den anden side af Dnipro-floden for få dage siden.

»Det er helt utroligt. Vi er i udkanten af Kherson, og vi har fået et minut af vores eskorte,« siger Alex Rossi i begyndelsen af videoen, før han bliver bestormet af rørte ukrainere.

De omfavner ham. De krammer ham. De tager fat i hans hånd, mens han er i gang med at forklare situationen.

Alt imens de har tårer i øjnene og vifter med det ukrainske flag.

Det er bare to dage siden, at Ruslands militærs øverste ledelse beordrede tropperne til at trække sig fra byen, der var den eneste regionshovedstad, de havde erobret siden invasionens begyndelse i februar.