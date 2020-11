Da der torsdag i sidste uge blev fejret Thanksgiving, brugte den amerikanske læge Joseph Varon dagen på endnu engang at være på arbejde.

Faktisk var det hans arbejdsdag nummer 252 i træk. Nu er et billede af lægen, der krammer og støtter en coronapatient, endt med at blive delt igen og igen – og blive hyldet.

Med ham på arbejde i United Memorial Medical Center i storbyen Houston var fotografen Go Nakamura, der fulgte lægen og resten af de ansatte på sygehuset under Thanksgiving.

På billederne kan man se, hvordan lægen hurtigt spiser en middag, og hvordan han trøster en ældre indlagt patient på coronaafdelingen.

Her ses det omtalte billede, hvor Joseph Varon krammer og trøster en patient på coronaafdelingen. Foto: Go Nakamura

Det er særligt sidstnævnte billede, der viser Joseph Varon kramme patienten, der har løbet med stor opmærksomhed den seneste tid.

Blandt andet har Getty Images delt billedet på Twitter, og siden er det strømmet ind med beskeder, der hylder lægen – og alle de ansatte i sundhedsvæsnet for deres indsats under coronapandemien.

»I er alle engle! Fortsæt med at vis støtte og medfølelse, som I gør nu. Patienterne og familierne har brug for engle som jer lige nu. Sender masser af kærlighed og håb fra Australien,« lyder det blandt andet i en kommentar fra en bruger på Twitter, mens en anden skriver:

»Sikke et utroligt rørende billede.«

Joseph Varon trøster patienten på coronaafdelingen under Thanksgiving i sidste uge. Foto: Go Nakamura

»Mange tak, Varon. Verden har brug for flere folk som dig,« skriver en tredje.

Selvom Joseph Varon, der er stabschef på sygehuset, under Thanksgiving rundede sin arbejdsdag nummer 252 i træk, ser det ikke ud til, at han kommer til at kunne holde en pause lige foreløbig. Det har han selv fortalt til CNN forud for den amerikanske højtid:

»Min bekymring for de næste seks til 12 uger er, at hvis vi ikke gør tingene rigtigt, så kommer USA til at stå over for de mørkeste dage i moderne amerikansk medicinalhistorie,« fortalte lægen i sidste uge og fortsatte:



»Mine sygeplejersker begynder midt på dagen at græde, fordi de modtager så mange patienter. Det slutter aldrig. Når de bliver færdige med at modtage en patient, får de et opkald fra akutmodtagelsen om, at der er en anden patient på vej.«

Her ses Joseph Varon spiste et måltid på intensivafdelingen på sygehuset under Thanksgiving i sidste uge. Foto: Go Nakamura

Det seneste døgn har USA registreret 114.397 nye smittetilfælde.

Derudover har der været 862 dødsfald blandt personer, der er smittet med coronavirus. Det hører dog med, at de seneste data inkluderer stater, som ikke rapporterede torsdag og fredag på grund af højtiden Thanksgivning.