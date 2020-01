De omfattende og ødelæggende skovbrande i Australien har på land spredt sig over et areal, der langt overstiger Danmarks landegrænser.

Men i luften er omfanget endnu mere omfattende.

Nye optegnelser viser nemlig, at røgen fra skovbrandene er svævet over Stillehavet og har lagt sig over Sydamerika.

Det fortæller Verdens Meteorologiske Organisation, WMO, på Twitter.

Satellite imagery from GOES-16 shows #AustralianBushfire reaching Chile and Argentina. https://t.co/aOdxhS21Lu — WMO | OMM (@WMO) January 6, 2020

Røgen fra Australien er bla. nået til Chile og Argentina.

Ifølge Chiles Meteorologiske Organisation er der observeret brun røg på himlen over landet, og Sky News fortæller, at solnedgangen over Buenos Aires blev rød af røgen.

Det spektakulære syn kan dog være meget sundhedsskadeligt.

»Skovbrandene har medført en giftig luftkvalitet, som har påvirket den menneskelige sundhed i store byer i Australien og New Zealand. og røgen er drevet tusindvis af kilometer over Stillehavet til Sydamerika,« citerer Sky News WMOs talskvinde Clare Nullis for at sige.

Skovbrandene begyndte i september, men har for alvor taget fart de seneste uger, hvor hele verdens opmærksomhed er blevet rettet mod Australien.

Ifølge BBC har 25 mennesker mistet livet i skovbrandene, og knap 2000 hjem er blevet ødelagt. Samtidig er millioner af dyr døde.

De to stater New South Wales og Victoria, der er hårdest ramt, har erklæret undtagelsestilstand.

Den katastrofale situation har fået velvillige australiere til at sende nødhjælp til de ramte områder. Men det i en sådan grad, at det faktisk er for meget og i nogle tilfælde forværrer situationen, fortæller det australske medie ABC.

I staten New South Wales kalder en talsmand fra statens beredskabsafdeling det for en mulig katastrofe nummer to.

Hjælpsomme borgere sender nemlig alt for meget tøj, møbler og legetøj til de ramte områder, hvor centrene for nødhjælp bliver fyldt til loftet med ting, der ikke er behov for. Det besværer nødhjælpsarbejdet væsentligt.

Også i staten Victoria er de ved at drukne i velmente donationer. F.eks. har de modtaget 10.000 æbler, de ikke har behov for, og som istedet fylder i katastrofehåndteringen.

»Vi har ikke brug for mere mad. Vi har ikke brug for mere tøj. Doner penge. Støt det lokale erhvervsliv og lokalsamfundene,« citerer ABC statens minister for Politi og Nødssituationer, Lisa Neville.