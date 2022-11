Lyt til artiklen

Det skulle være så flot at se på, men røgen fra implosionen var så voldsom, at de mange tilskuere tog benene på nakken.

Det var ikke lige det, de var kommet for at se ved stranden i Miami Beach i USA.

De var kommet for at se det engang så berømte hotel Deauville falde sammen. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Teknikere havde monteret en masse sprængstoffer for dermed at få den 17 etager høje bygning til af implodere. Det vil sige, at de itusprængte dele suges ind mod et centrum i stedet for at spredes.

Hotel Deauville på Miami Beach er i dette øjeblik ved at falde sammen. Foto: Affotograferet fra video

Det begyndte egentlig meget godt, for hotellet faldt helt efter planen sammen bag ved den politibil, der var parkeret for at holde tilskuerne på afstand af implosionen.

Men så kom røgfanen. Den bredte sig ud over de tilstødende bygninger og spredte sig med stor hast.

Så meget, at de mange tilskuere måtte flygte fra stedet.

Hotel Deauville husede mange berømtheder i sin tid som et fashionabelt hotel i Miami.

En kæmpemæssig røgsky breder sig fra der, hvor bygningen stod. Foto: Affotograferet fra video

The Beatles boede der under et besøg fra England, og præsident John F. Kennedy kom også på besøg.

Det blev bygget i 1957, og Kennedy brugte hotellet til at holde en tale til Young Democrats Convention i 1961.

Beatles optrådte på hotellet i 1964, hvor de optog seks sange for 'The Ed Sullivan Show'. Andre kendte, der optrådte på hotellet, var Frank Sinatra, Tom Jones og Sammy Davis Jr.

Men bygningen begyndte at mærke tidens tand, og det forfaldt ganske langsomt.

Folk begynder at flygte fra røgen. Foto: Affotograferet fra video

Hotellet lukkede i 2017 efter en brand i de elektriske installationer.

Hvad der skal ske med grunden, der blev tilbage, er endnu ikke bestemt.

Foreløbig har naboerne afvist planerne om et højhus.