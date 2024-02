Der er lige nu flammer og røg i gaden nær EUs hovedkvarter i den belgiske hovedstad, Bruxelles.

»Det handler om, at vi er fattige, og at vi ønsker at leve et anstændigt liv.«

Det er ifølge Morgan Ody, der er generalkoordinator for landbrugsorganisationen La Via Campesina, grundlaget for protesterne, forklarer hun til nyhedsbureauet Reuters om det, der udspiller sig.

Vrede landmænd er mandag rullet ind i Bruxelles – og med sig har flere af dem bragt store mængder bildæk.

Her ses røg stige op fra de brændende dæk i Bruxelles mandag. Foto: John Thys/AFP/Ritzau Scanpix

De dæk er der efterfølgende blevet sat ild til, skriver Dagbladet, som citerer AP for den oplysning.

Det hele udspiller sig få hundrede meter fra Europarådets bygning, hvor landbrugsministre fra 27 lande er samlet.

Billeder fra stedet viser brændende dæk og vandkanoner opstillet af politiet, mens traktorer med flag og bannere blokerer trafikken.

De forsamlede landmænd demonstrerer for at kræve EU-handling på områder lige fra billige supermarkedspriser til frihandelsaftaler, skriver Reuters – og det er den seneste i en række landbrugsdemonstrationer i hele Europa.

Her ses nogle af de opstillede traktorer. Foto: John Thys/AFP/Ritzau Scanpix

Til nyhedsbureauet forklarer Morgan Ody, at det hele overordnet set for de fleste landmænd handler om indkomst.

Hun opfordrer derfor EU til at indføre minimumsstøttepriser og forlade frihandelsaftaler, der muliggør import af billigere udenlandske produkter:

»Vi er ikke imod klimapolitikker. Men vi ved, at for at gennemføre omstillingen har vi brug for højere priser på produkter, fordi det koster mere at producere på en økologisk måde,« lyder det fra Morgan Ody.