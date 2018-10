Næsten 2000 er døde og 5000 meldes savnet efter jordskælv og tsunami. Røde Kors venter, at dødstallet stiger.

København. Hele landsbyer er forsvundet i jordskælv, og landsbyer, hvor der før var liv, er blevet stille.

Det var et barskt syn, som mødte katastrofechefen for Dansk Røde Kors i Asien, Peder Damm, da han for få dage siden var i Indonesien for at vurdere skaderne og behovet for hjælp efter flere jordskælv og en tsunami.

- Nogle steder er bare månelandskab. Totalt lagt ned. Der mangler landsbyliv. Det er gået helt i stå, siger han.

Det var i slutningen af september, at den indonesiske halvø Sulawesi blev ramt af flere jordskælv og en tsunami

Et af jordskælvene, der ramte den sydøstasiatiske ø 28. september, blev målt til 7,5. Selve skælvet og de mange efterskælv skabte voldsomme ødelæggelser, men udløste også en efterfølgende tsunami.

Det officielle dødstal tæller tirsdag næsten 2000 mennesker. Desuden savnes omkring 5000. Mange af de savnede forventes ifølge Peder Damm at blive fundet døde.

- Der har været fænomener, hvor landsbyer synker ned i jorden, fordi undergrunden har været så mættet med vand. Og når rystelserne kommer, begynder vandet at komme op til overfladen og sluger hele landsbyer.

- Det er klart, at det er svært at få et greb om, hvor mange mennesker, der kan have befundet sig der. Der er også mange hele familier, der er forsvundet, så de først meldes savnet efter lang tid, siger Peder Damm.

Foruden døde og savnede har katastrofen ifølge den indonesiske regering fordrevet omkring 70.000 mennesker, herunder titusindvis af børn, fra deres hjem.

Beredskabsstyrelsen oplyser tirsdag, at den sender vandrensningsanlæg, nødstrømsgeneratorer og flere specialister til Sulawesi.

Den danske bistand kommer efter en anmodning om hjælp fra de indonesiske myndigheder.

Ud over bidraget fra Beredskabsstyrelsen bidrager den danske stat også med katastrofehjælp via Røde Kors og Red Barnet.

/ritzau/