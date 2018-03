Konflikten har kostet mere end 100.000 civile livet. Befolkningen vil bare have fred, siger landekoordinator.

København. Torsdag er det syv år siden, at konflikten i Syrien begyndte. Ødelæggelserne og mennesketabene er enorme, og de mange års konflikt har sat sig hårdt i den tilbageværende lokalbefolkning.

- Der er uro i lokalbefolkningen, og flere og flere begynder at føle en form for ligegyldighed, siger Eva Jordung Nicolson, der er landekoordinator for Røde Kors i Syrien.

Hun er i øjeblikket i Damaskus, der er Syriens hovedstad.

- Befolkningen føler ikke, at det er deres krig. De vil bare have fred. Jeg kan slet ikke beskrive ødelæggelserne. Det er den værste periode, jeg har oplevet, mens jeg har været her, siger hun.

Eva Jordung Nicolson har været landekoordinator i Syrien siden 2016, hvor hendes job blandt andet består i at støtte Syrisk Arabisk Røde Halvmåne, der udfører nødhjælpsaktiviteterne rundt om i landet.

Men de arbejder under svære vilkår, for selv om Røde Kors er begyndt at få konvojer med diverse nødhjælpsmateriale ind i landet, som for nylig stort set ikke kunne lade sig gøre, så er det kompliceret.

- Der er meget stor forskel på konflikterne rundt om i landet. Der er nordlige, sydlige og østlige stridigheder med forskellige kampe.

- Det gør det meget svært at få adgang, fordi vi jo skal have garanti for, at vores frivillige kan komme både ud og ind af konfliktområderne med nødhjælp. Og de frivillige inde i områderne skal også beskyttes, siger Eva Jordung Nicolson.

Der er mange akutte konfliktområder i Syrien, men nødhjælpen i landet er ikke kun kortsigtet, selv om det kan være svært at se en ende på konflikten.

Det handler blandt andet om at opbygge kapaciteten hos Syrisk Arabisk Røde Halvmåne, så de også kan tage sig af mere negligerede sygdomme i landet som eksempelvis diabetes.

De frivillige i Syrisk Arabisk Røde Halvmåne er dog også hårdt prøvede.

- De er lige så påvirkede, som dem, de hjælper, for de er jo også selv en del af befolkningen, siger Eva Jordung Nicolson.

/ritzau/