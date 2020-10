Millioner af vietnamesere trues i øjeblikket af oversvømmelser, der er de værste i årtier, siger Røde Kors.

Foruden problemerne med covid-19 har landet haft oversvømmelser og jordskred, som har dræbt over 100 mennesker.

»Hvor vi end ser hen, er hjem, veje og infrastrukturen sat under vand,« siger Røde Kors i en udtalelse. Det skriver BBC.

Der er faldet utrolige mængder regn i de seneste uger, og mere vil følge i de kommende dage. Flere oversvømmelser med døde truer.

En mand på vej for at hente nødhjælpspakker i Quang An Kommune i Thua Thien Hue, Vietnam. Foto: Yen Duong / HANDOUT Vis mere En mand på vej for at hente nødhjælpspakker i Quang An Kommune i Thua Thien Hue, Vietnam. Foto: Yen Duong / HANDOUT

»Disse forfærdelige oversvømmelser er nogle af de værste, vi har set i årtier,« siger Nguyen Thi Xuan Thu, præsident for Vietnams Røde Kors..

»Det gør livet svært for de mange millioner, som allerede kæmper med covid-19-pandemien.«

Oversvømmelserne har foreløbig sat 178.000 hjem under vand, det har ødelagt høsten, og næsten 700.000 fjerkræ er dræbt eller taget med af strømmen.

Det Internationale Røde Kors oplyser, at hundredtusinder af vietnamesere har brug for tag over hovedet, drikkevand og mad, hvis en stor humanitær krise skal undgås.