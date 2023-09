Forskere har fundet 88 kolonier med den frygtede røde brandmyre på Sicilien i Italien.

Det er første gang, at den røde brandmyre, som er en usædvanligt invasiv og aggressiv art, er fundet i permanente kolonier på europæisk grund, og nu frygter eksperter, at den vil brede sig til andre dele.

Det skriver blandt andre The Guardian og videnskab.dk på baggrund af en artikel i den videnskabelige journal Current Biology.

Den røde brandmyre – Solenopsis invicta – er tidligere blevet klassificeret som en af verdens mest invasive arter, og den regnes desuden som den femte dyreste invasive art i verden.

Den har spredt sig via menneskelig handel med jord fra sin oprindelse i Sydamerika og videre til Mexico, de Caribiske Øer, Australien og USA, og det vurderes, at den i USA alene forårsager udgifter for 6 milliarder dollar årligt.

Når den røde brandmyre er ekstremt frygtet, så skyldes det blandt andet, at dronninger kan flyve flere kilometer og etablere nye superkolonier.

Og derudover er arten kendt for at være usædvanligt aggressiv med et 'direkte ubehageligt stik', skriver videnskab.dk.

Den røde brandmyre trives bedst i varmt klima, og det vurderes i rapporten, at den kan etablere sig i omkring syv procent af Europa.

Et problem er imidlertid, at den i det nuværende klima kan finde gode levevilkår i en række større europæiske byer som eksempelvis London, Paris, Rom og Barcelona.

I første omgang er kystbyer i Middelhavet de mest gunstige levesteder for brandmyren, og deres havne kan hjælpe myren med at brede sig yderligere.

Overfor videnskab.dk understreger en af rapportens forfattere, Mattia Menchetti, at sandsynligheden for, at den røde brandmyre etablerer sig i Danmark er 'lav'.