De voldsomme brande på USAs vestkyst er stadig ude af kontrol.

Det amerikanske vejrinstitut, The US National Weather Service, har udstedt en såkaldt 'rød flag advarsel', da da er voldsom blæst over vestkysten - og det kan få yderligere konsekvenser, end vi har set hidtil.

Ifølge vejrinstituttet er der blæsende vejr på den nordlige del af vestkysten i staten Oregon, der sammen med staterne Washington og Californien har lidt voldsomt under høje temperaturer og tørt vejr, der har forårsaget de voldsomme skovbrande, vi ser i disse uger.

Efter en mere fugtig lørdag er det tørre vejr tilbage sammen med vindstød på over 60 kilometer i timen. Det skriver BBC.

16 større brande hærger i USA lige nu. Her fra Almeda-branden i Talent, Oregon. Foto: ADREES LATIF Vis mere 16 større brande hærger i USA lige nu. Her fra Almeda-branden i Talent, Oregon. Foto: ADREES LATIF

16 større brande hærger i USA lige nu. Her fra Almeda-branden i Talent, Oregon. Foto: ADREES LATIF Vis mere 16 større brande hærger i USA lige nu. Her fra Almeda-branden i Talent, Oregon. Foto: ADREES LATIF

Ifølge BBC har titusindvis af mennesker forladt deres hjem, mens 33 mennesker har mistet livet i brandende.

En repræsentant fra Oregons instans for nødberedskab siger ifølge den landsdækkende radiokanal NPR, at staten Oregon skal forberede sig på 'massedødsfalds-hændelse'.

De kraftige vinde advares altså med rødt flag, der markerer de farligste vejradvarsler i USA. Advarslen står på indtil klokken 21 lokal tid søndag, hvor man forventer, at vinden vil få brandene til at sprede sig hurtigere end normalt.

Sammenlagt skulle en område på størrelse med staten New Jersey være brændt på den amerikanske vestkyst. Det er cirka det dobbelte af Fyn og Sjælland lagt sammen.