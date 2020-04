Én uge.

Så kort tid forventer myndighederne i Stockholm, at der går, før sengepladserne på sygehusene i den svenske hovedstad vil være fuldt besat.

Det betyder, at læger nu skal trænes op i at pleje indlæggelsekrævende - og i visse tilfælde døende - corona-patienter i deres eget hjem.

Det viser et lækket dokument, som Aftonbladet er kommet i besiddelse af.

Dokumenterne er en vejledende prognose for primærpleje, hvilket er behandling, hvor hovedparten af plejen ikke udføres på hospitalerne.

Dokumenterne er dateret den 27. marts og afslører, at Stockholm er på vej ind i 'næste fase af pandemien', og at smittede personer grundet pladsmangel fremover ikke længere vil kunne henvises til hospitalerne.

Ifølge prognosen vil det ikke længere være muligt for sygehusene i den svenske storby at tage imod patienter fra den 7. april.

Det stemmer ikke særlig godt overens med det faktum, at det forventes, at coronavirussen vil toppe den 29. april - eller med det faktum, at det i dokumenterne vurderes, at op mod 10 procent af alle coronapatienter forventes at have behov for hospitalsbehandling.

Ifølge dokumenterne vil sundhedsvæsenet oprette en ny form for hjemmepleje i patienternes egen bolig, mens læger i primærpleje lynhurtigt skal trænes i palliativ behandling, hvilket betyder pleje i slutningen af en patients liv.

'Primærpleje skal fokusere på at sikre den højest mulige kvalitet, men nedsat kvalitet skal muligvis accepteres, hvis det ikke længere er muligt at stræbe efter at opretholde kvaliteten,' står der i dokumenterne ifølge Aftonbladet.

Christoffer Bernsköld, leder af Local Special Health Management (LSSL) i Stockholm-regionen, skriver i en e-mail til det svenske medie, at de lækkede dokumenter er 'en af flere prognoser foretaget i de seneste uger'.

Han skriver endvidere, at formålet med prognoserne er, at 'være et skridt foran'. Om træningen af læger, der skal tage sig at patienter i deres sidste tid på jorden, skriver han følgende:

'Formålet i at træne læger i palliativ pleje - med fokus på grundlæggende pleje i hjemmet - er at give dem øget viden om, hvordan man kan lindre alvorlige symptomer forbundet med covid-19, men træningen kan også være gavnlig for læger og sygeplejersker, når det kommer til andre plejeformer.'

Det er ikke nyt, at Stockholm kæmper med et begrænset antal hospitalssenge, og der er derfor blandt andet blevet bygget et feltsygehus i Stockholmsmässan i Älvsjö, som er beliggende i udkanten af Stockholm, hvor der er 600 hospitalssenge - hovedsageligt til 'almindelige patienter', således at coronapatienter kan blive prioriteret på de almindelige sygehuse.

Og allerede i sidste uge udviste Anders Tegnell, statsepidemiolog i Sveriges sundhedsstyrelse, bekymring for hospitalspersonalet.

»Vi går ind i en hård tid, ikke mindst for sundhedspersonalet«, sagde han på et pressemøde torsdag, hvor antallet af døde coronapatienter i Sverige lå på 66 personer, mens antallet af smittede lød 2.806.

Fem dage senere, altså tirsdag, var tallene steget til henholdsvis 180 døde - de 124 i netop Stockholm - og 4.435 smittede.

Allerede inden coronakrisen brød ud, var der kritik af Stockholms akutmodtagelser, som i januar måtte lukke ned, fordi deres kapacitet var overskredet, hvilket betød, at patienter måtte ligge på gangene i op mod 15 timer for at blive tilset af en læge.

Ifølge Kristina Olsson, som er Sverige-korrespondent for Politiken, skyldtes kritikken, at budgettet til det nye supersygehus Nya Karolinska blev overskredet i så høj grad, at 1.300 læger og sygeplejersker sidste år modtog en fyreseddel.

Disse fyringer har medført, at der under coronakrisen er mangel på personale til at tage sig af de syge patienter.

I Sverige er børnehaver, folkeskoler, kirker, fitnesscentre, frisører og meget andet stadig åbne.

Grænsen for, hvor mange der kan mødes, er sænket fra 500 til 50, men det er stadig muligt for folk at være sociale til private sammenkomster eller tage på café eller lignende.

Fra i dag, onsdag, vil den svenske regering dog stramme en smule op, således at det for eksempel bliver forbudt at besøge plejehjem.

På den måde skal nogle af landets mest udsatte beskyttes bedre.