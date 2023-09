Normalt plejer ekstremt vejr i Madrid at relatere sig til høje temperaturer, hvor den flere gange i løbet af sommeren har været oppe over 40 grader.

Men søndag er det regn, som har sendt den spanske hovedstad i såkaldt rød alarm.

Det forventes at blive så voldsomt, at byens borgmester beder borgerne om at blive inden døre.

"På grund af den usædvanlige og unormale situation, hvor nedbørsrekorder vil blive slået, beder jeg Madrids indbyggere om at blive hjemme i dag," skriver Madrids borgmester Jose Luis Martinez-Almeida på det sociale medie X.

Prognoserne siger, at der kan falde op til 120 liter regn per kvadratmeter i løbet af 12 timer.

Den særlige vejrsituation har også haft betydning for den bedste spanske fodboldrække, LaLiga.

Her skulle Atlético Madrid og Sevilla søndag aften være tørnet sammen på førstnævntes stadion, men kampen er blevet aflyst.

Også ved Alcanar, der ligger på den spanske østkyst, har myndighederne bedt borgerne om at blive hjemme på grund af voldsomme mængder regn, skriver Reuters.