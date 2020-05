Den engelske forsanger i heavy metal-bandet Iron Maiden, Bruce Dickinson, har mistet sin kone, Paddy Bowden.

Det bekræfter han selv over for engelske Express.

»Det er en forfærdelig tragedie, der ser ud til at være en tragisk ulykke. Mig og vores børn Austin, Griffin og Kia er ødelagte. Af respekt for Paddy vil vi ikke give yderligere kommentarer i denne enormt vanskelige og smertefulde tid for vores familie,« siger den 61-årige sanger.

Parret blev gift i 1990, men gik hver til sit 2018. De er dog fortsat gift på papiret.

I mellemtiden er Bruce Dickinson flyttet sammen med sin kæreste, Leana Dolci, i Paris.

Det vides ikke, hvad Paddy Bowden er død af.

Ambulancereddere blev kaldt til deres hjem i London mandag morgen, men da de ankom til stedet, var hun allerede gået bort.

Parret fik tre børn sammen.