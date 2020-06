Mens antallet af covid-19-tilfælde hver dag slår nye rekorder i 25 af USAs 50 stater, indrømmer den forhenværende Van Halen-sanger Sammy Hagar, at han er villig til at dø for kunsten – helt bogstaveligt.

»Jeg ville foretrække, at alle bare begyndte at arbejde igen. Nogle af os er villige til at betale prisen. Jeg er villig til at blive syg og dø, hvis det betyder, at mine børn og børnebørn får et godt liv i det her fantastiske land.«

Sådan siger Sammy Hagar i et interview med kulturbladet Rolling Stone. Og han fortsætter:

»Jeg ved ikke, hvor mange mennesker der dør hver dag. Men helt ærligt, vi skal allesammen dø. Sådan er det bare.«

Sammy Hagar og Joe Satriani. Foto: FABRICE COFFRINI - AFP Vis mere Sammy Hagar og Joe Satriani. Foto: FABRICE COFFRINI - AFP

Siden midten af marts har USA ligesom lande over hele kloden været 'lukket ned'. Derfor har al koncertvirksomhed også været sat på standby.

Ingen koncerter, ingen festivaler og ingen tv-show med levende musik.

Men nu har Sammy Hagar, der fra 1985 til 1996 var forsanger i heavyrockbandet Van Halen, fået nok.

Efter tre måneders tvungen nedlukning er Sammy Hagar igen klar til at komme ud og spille for et levende publikum.

Den forhenværende Van Halen-sanger Sammy Hagar vil dø for kunsten. Covid-19 eller ej. Foto: FABRICE COFFRINI Vis mere Den forhenværende Van Halen-sanger Sammy Hagar vil dø for kunsten. Covid-19 eller ej. Foto: FABRICE COFFRINI

»Jeg har det fint med at give koncert, også før en vaccine imod covid-19 er opfundet. Jeg siger det rent ud, også selv om det sikkert vil gøre mange sure: Personligt vil jeg hellere blive syg og dø, hvis det er dét, der kræves.«

Flere amerikanske sydstater som Arkansas og Alabama har planlagt koncerter i næste måned. Og Sammy Hagar er efter eget udsagn klar – covid-19 eller ej.