Den amerikanske rockmusiker Little Richard - der blandt andet står bag hitsangene 'Tutti Frutti' og 'Good Golly Miss Molly' - er død.

Han blev 87 år.

Det skriver musikmagasinet Rolling Stone.

Little Richard - der blev født Richard Wayne Penniman - var en af rockens bedstefædre, der lagde bunden til det fundament, som rock'n'roll kom til at stå på, og han var blandt andet berømt for sine skrig, sit flamboyante tøj og for sin scene-persona, der bøjede de forventede kønsroller.

Han er særligt kendt for sangen 'Tutti Frutti', der udkom tilbage i 1956 - og i årene efter udgav han en lang stribe af hits som 'Long Tall Sally', 'Rip It Up', 'Lucille' og 'Good Golly Miss Molly'.

Det er musikerens søn, Danny Penniman, der bekræfter musikpionerens død over for Rolling Stone.

Little Richard var gift med Ernestine Harvin fra 1959 til 1964.

Dødsårsagen er endnu ukendt.