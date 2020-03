Så er der godt nyt for rockfans – af den lidt ældre slags: Det britiske rockband Genesis bliver gendannet og tager på turné, 13 år bandet senest lod sig opløse.

Tony Banks, Phil Collins og Mike Rutherford har onsdag formiddag bekræftet deres genforening på BBCs Radio 2.

»Jeg synes, det er et naturligt tidspunkt,« siger Tony Banks. »Vi er alle gode venner, vi er alle i live, og... Her er vi.«

Bandet, der har sange som 'I Can't Dance' og 'Land of Confusion' på repertoiret, starter deres 'Last Domino?'-turné i Dublin den 16. november.

Phil Collins er lead singer i det britiske band Genesis.

De vil efterfølgende optræde i en række engelske storbyer, ligesom Glasgow får besøg, og bandet spiller to koncerter i Londons O2 Arena.

Med sig på scenen kommer også Phil Collins' 18-årige søn Nicholas, der spiller på trommer, og Daryl Stuermer på guitar og bass.

Peter Gabriel, der er en af de oprindelige stiftere af bandet og forlod det i 1975, kommer ikke med, ligesom guitaristen Steve Hackett også mangler.

»Vi har kun lavet to shows i Storbritannien de seneste 28 år, så vi har ikke overgjort det,« siger en smilende Mike Rutherford.

På dette arkivfoto fra den 30. juni 2007 optræder Tony Banks, Mike Rutherford og Phil Collins fra rockbandet Genesis på Parc des Princes stadion i Paris.

Rygterne om en genforening begyndte at svirre, da Phil Collins og Mike Rutherford spillede sammen i Berlin i juni sidste år.

Genesis begyndte som et progressivt rockband i 1070'erne. Men de ændrede siden lyd og blev et af de mest succesrige rockbands i 1980'erne.

De har udgivet 15 albums og seks livealbums og har solgt mere end 100 millioner albums.

Den seneste gang, de spillede sammen var i 2007, hvor de markerede 40-årsdagen for bandet.

Ved disse optrædener miksede de deres hits med det mere eksperimentelle materiale fra albummerne i 1970'erne som 'Selling England By The Pound' og 'The Lamb Lies Down On Broadway'.

Phil Collins havde ellers annonceret, at han trak sig tilbage i 2011, efter en nerveskade gjorde det umuligt for ham at spille på trommer. Men han vendte tilbage i 2016.