Hvis du er træt af tandbørsten, tandpastaen og tandtråden, så synes du formentlig, at den her opfindelse er genial.

En række forskere arbejder nemlig lige nu på, at man i fremtiden kan børste tænder helt uden at bruge sine hænder.

Ifølge Hyun Koo, professor i oral folkesundhed og odontologi på University of Pennsylvania, kan fremtidens tandpleje altså se noget anderledes ud, end den gør i dag.

Det skriver Teknologiens Mediehus og henviser til en pressemeddelelse fra nævnte universitet.

For i stedet for at fjerne madrester og plak fra tænderne ved hjælp af tandbørste og tandtråd, vil man måske i fremtiden kunne åbne munden for en sværm af mikrorobotter, der gør arbejdet for en.

Hvad tænker du om robotter i munden og en håndfri tandbørstning?

På den måde vil Hyun Koos og Edward Steagers, seniorforsker og maskiningeniør på University of Pennsylvania, forskning hjælpe alle med at få en god tandhygiejne.

»Rutinemæssig mundpleje er besværlig og kan være en udfordring for mange mennesker, især for dem, der har svært ved at rense deres tænder,« siger professor Hyun Koo i pressemeddelelsen.

»Det er lige meget, om du har lige tænder eller skæve tænder, det vil tilpasse sig forskellige overflader. Systemet kan tilpasse sig alle kroge og afkroge i mundhulen,« garanterer professoren desuden.

Men hvad vil det sige at have en sværm af mikrorobotter i munden?

Kort fortalt betyder det, at mikrorobotter bestående af jernoxid-nanopartikler danner en struktur som en børste, der kan ændre sig alt efter, om det er tandkødet eller tænderne, der skal rengøres.

Her ser man, hvordan mikrorobotterne virker. Vis mere Her ser man, hvordan mikrorobotterne virker.

Artiklerne samler sig ved hjælp af et magnetisk felt, der både kan dræbe bakterier, rense tænder og tandkød. Og fordi nanopartiklerne producerer katalyseret brintoverilte, har robotterne ikke brug for tandpasta.

Her ses to mennesketænder, der er blevet behandlet af den håndfrie tandbørste. Vis mere Her ses to mennesketænder, der er blevet behandlet af den håndfrie tandbørste.

Den nye form for tandbørstning er blevet godkendt af FDA, der administrerer lovgivningen om fødevarer og lægemidler i USA, til at kunne bruges på dyr. Dog viser forsøg, som er foretaget på rigtige mennesketænder, ikke nogen tegn på, at tandkød eller tænder har taget skade.