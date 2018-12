»JA, JA, 1000 gange JA.«

Den mexicanske model April Love Geary var ikke i tvivl om svaret, da kæresten Robin Thicke gik på knæ juleaften.

I et Instagram-opslag har den 23-årige model lagt en video ud af frieret. Her kan man se, hvordan hun udbryder: 'Er du seriøs?'.

Og det var 41-årige sanger Robin Thicke altså.