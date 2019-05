USA's præsident Donald Trump har for længst understreget, at han (i forbindelse med 2016-valget) er uskyldig i samtlige anklager om ulovligt samarbejde med den russsiske regering og efterfølgende i forsøg på at forhindre efterforskningen.

USA's justitsminister William Barr, der er udpeget af Trump, har erklæret sig 100 procent enig: Præsidenten er renset og uskyldig.

Og begge mænd henviser til den 448 sider lange rapport udarbejdet af den forhenværende FBI-leder Robert Mueller som endegyldigt bvis på præsidentens uskyld.

Men nu er der opstået et problem: Robert Mueller, der brugte knap to år på at undersøge og udarbejde Mueller-rapporten, er ikke enig i hverken præsidentens eller justitsministerens fortolkning og konklusion.

Uenigt trekløver. Donald Trump og hans justitsminister William Barr (i midten) mener, at Robert Muellers rapport beviser, at præsidenten ikke har gjort noget galt. Mueller (th.) er ikke enig i fortolkningen af sin egen rapport. Foto: MANDEL NGAN, NICHOLAS KAMM, SAUL - AFP

Det skriver avisen New York Times, der har fået fat i et brev, som Robert Mueller i slutningen af marts sendte til justitsminister William Barr.

Heri understreger Robert Mueller, at hans rapport IKKE renser Donald Trump for enhver mistanke. I overensstemmelse med amerikansk lovgivning vurderer Mueller tværtimod, at der er solidt grundlag for yderligere undersøgelse og efterforskning.

Robert Mueller udpeger 10 tilfælde af 'mulig obstruktion' (forhindring af efterforskning) fra Trumps side. Og endelig opfordrer han William Barr til at offentliggøre hele rapporten, uden de omfattende overstregninger, der nu findes i den offentligt tilgængelige version af den omtalte rapport.

I dag afhøres justitsminister William Barr af et retsudvalg i det amerikanske senat, hvor Trumps republikanske parti stadig har flertal.

Demonstranter foran Det Hvide Hus har deres helt klare mening om præsidenten. Foto: CLODAGH KILCOYNE - Reuters