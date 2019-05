Den særlige anklager Robert Mueller brød onsdag eftermiddag tavsheden om den såkaldte Rusland-rapport, der undersøgte en mulig forbindelse mellem Rusland og Trump-kampagnen op til valget i 2016.

Her meddelte han bl.a., at undersøgelsen helt officielt er afsluttet, at han vil lukke den særlige anklagers kontor, at han opsiger sin stilling i det amerikanske justitsministerium, og at han ikke vil kommentere Rusland-undersøgelsen igen.

Han vil således heller ikke vidne i Kongressen.

»Rapporten om Rusland er mit vidneudsagn,« siger han i sin udtalelse torsdag med henvisning til den 400 sider lange rapport, som han og hans team har udarbejdet.

»Jeg mener ikke, at det er passende for mig at udtale mig yderligere,« siger Mueller.

Men inden han trak sig tilbage på dagens pressemøde, gentog han endnu engang de vigtigste pointer fra Rusland-undersøgelsen - herunder at der ikke er entydige beviser på, at præsident Donald Trump IKKE har brudt loven.

»Hvis vi havde været overbeviste om, at præsidenten tydeligvis ikke havde begået en forbrydelse, ville vi have sagt det.«

Mueller lagde også vægt på, at det ikke var juridisk muligt at sigte Donald Trump, fordi han er den siddende præsident.

Det ville ikke være retfærdigt at potentielt beskylde nogen for en forbrydelse, når der ikke kunne komme en domstolsafgørelse efterfølgende, tilføjede den særlige anklager.

Og netop den del af pressemødet var bestemt ikke godt nyt for Donald Trump, mener USA-korrespondent Jesper Steinmetz.

»Det er meget, meget alvorligt for USA's præsident, Donald Trump,« siger Jesper Steinmetz til TV 2 News.

Det er Robert Muellers første udtalelse i offentligheden, efter at han afsluttede sin undersøgelse af, om der var en forbindelse mellem Rusland og Trump-kampagnen i valgåret 2016.