Robert Mueller har afleveret længe ventet rapport til USA's justitsminister, William Barr.

USA's justitsminister, William Barr, har modtaget rapport fra særlig anklager Robert Mueller om Rusland-undersøgelse. Undersøgelsen er dermed afsluttet.

Den med spænding imødesete rapport skal kaste lys over, hvilken rolle Rusland spillede under præsidentvalgkampen i 2016 og mulige lovovertrædelser begået af præsident Donald Trump.

Mueller, som nu har afsluttet sin langvarige undersøgelse, har klokken 22 fredag aften dansk tid afleveret rapporten til justitsministeren.

Rapportens indhold er ikke umiddelbart blevet offentliggjort. Det er heller ikke oplyst, i hvor høj grad og i givet fald hvornår det vil ske.

Men justitsministeren har tilkendegivet, at han formentlig i weekenden vil kunne dele sine primære konklusioner fra rapporten med Kongressen.

Der er tvivl om, hvad Mueller vil anklage Trump for. Hvis han overhovedet vil anklage ham.

Undervejs i den to år lange undersøgelse er der allerede rejst sigtelser mod 34 mennesker, heriblandt seks der arbejdede direkte for Trump under valgkampen.

Rapporten ventes ifølge iagttagere at bane vej for en række opsigtsvækkende politiske opgør i Washington.

Det vides ikke, hvorvidt Muellers rapport besvarer en række kernespørgsmål såsom: Arbejdede Trumps stab sammen med den russiske regering i Kreml under valgkampen? Afskedigede Trump sin FBI-direktør for at vanskeliggøre Rusland-undersøgelsen?

Repræsentanternes Hus i USA har med et overvældende flertal vedtaget en resolution, der anbefaler, at Muellers rapport om Trump og Rusland udleveres til Kongressen og offentliggøres.

Resolutionen i Repræsentanternes Hus er stemt igennem med 420 stemmer mod nul. Yderligere fire republikanere, der var til stede i salen, undlod at stemme.

Det sætter Barr, som er nyudnævnt justitsminister, under et stort pres. Også selv om resolutionen ikke er bindende. Der har været spekulationer om, at Barr vil forhindre, at hele eller dele af rapporten offentliggøres.

Donald Trump har raset over Mueller-undersøgelsen. Han har igen og igen kaldt den en "heksejagt".

Han hævder, at undersøgelsen intet vil finde, der belaster ham eller hans kampagnehold fra 2016.

Trumps advokater Jay Sekulow og Rudolph Giuliani hilser i en kort erklæring rapporten velkommen. De gør det klart, at det nu er op til justitsminister Barr at træffe beslutning om næste skridt.

Mueller er tidligere chef for forbundskriminalpolitiet FBI.

/ritzau/AP