Steve Irwin, den legendariske australske dyrelivsekspert, blev stukket i hjertet af en pigrokke og døde i 2006, men hans søn husker ham stadig, selvom han dengang kun var to år gammel, skriver Dagbladet.

»Jeg har nogle tidlige minder om far. Jeg føler mig meget velsignet, da meget af mit liv er optaget på film,« siger Robert Irwin i programmet ‘Skavlan’.

»Jeg er bogstaveligt talt blevet filmet fra fødslen. Jeg kigger på disse gamle optagelser fra dokumentarfilm, som jeg og min far har deltaget i, og de hjælper med at genkalde minderne.«

Selvom Robert var meget lille, da faderen døde, så husker han stadig øjeblikke og forklarer, hvordan lugte, lyde og billeder kan hjælpe til at holde de falmende minder i live.

Steve Irwin var kendt for sin ekstreme passion for dyreverdenen og sin brændende entusiasme og respekt for dyreliv.

Den entusiasme til de livsfarlige dyr, som Irwin ofrede sig for at vise verdenen, har Robert også arvet, og han er gået i faderens fodspor.

Han kan ses på sit egen program på Australia Zoo TV, og han har flere gange vist dyr frem i talkshowet The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Steve Irwin blev 44 år og efterlod sig sin kone Terri, datteren Bindi og sønnen Robert, som i dag er 14 år gammel. De var alle med i programmet ‘Crocodile Hunter’, som Steve var vært på.