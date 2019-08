Sirhan Sirhan, der dræbte Robert F. Kennedy, er blevet stukket ned i et fængsel. Hans tilstand er stabil.

Manden, som for over 50 år siden dræbte præsidentkandidat Robert F. Kennedy, er sendt på hospitalet, efter at han er blevet stukket ned af en anden indsat i et fængsel i San Diego.

Det oplyser en regeringskilde ifølge nyhedsbureauet AP.

Californiens fængselsdepartement oplyser, at et mand er blevet stukket ned i J. Donovan Correctional Facility. Gerningsmanden er blevet identificeret og isoleret fra de øvrige indsatte.

- Medarbejdere reagerede hurtigt og fandt en indsat med skader fra knivstik. Han blev kørt til et hospitalet for at blive behandlet, og hans tilstand er stabil, siger departementet.

En anonym regeringskilde, som har kendskab til hændelsen, bekræfter over for AP, at det er Sirhan Sirhan, der i 1968 skød Robert F. Kennedy, som er havnet på hospitalet.

Robert F. Kennedy var på vej hjem, efter at han havde vundet Demokraternes primærvalg i Californien 5. juni 1968, da han blev skudt og dødeligt såret i et restaurantkøkken i Los Angeles.

Gerningsmanden, palæstinenseren Sirhan Sirhan, tilstod kort tid efter og blev dømt til døden, men fik straffen omgjort til en livstidsdom. Sirhan Sirhan sagde, at det var Kennedys støtte til Israel, som var motivet for drabet.

/ritzau/