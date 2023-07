En 20-årig kvinde er blevet anholdt for angiveligt at have solgt stoffer til Robert De Niros barnebarn.

Stoffer der, ifølge moren til barnebarnet, endte med at tage livet af den unge 19-årig Leandro De Niro Rodriguez, der døde i starten af juli.

Det skriver Sky News.

Drena De Niro, der er barn af Robert De Niro og mor til den afdøde 19-årige mand, har siden dødsfaldet hævdet, at hendes søn døde, efter han havde fået solgt piller, der indeholdt stoffet Fentanyl.

Retsmedicineren i New York har dog sagt, at dødsårsagen stadig er ved at blive undersøgt.

»Så til alle de mennesker, der stadig går rundt og sælger og køber det her lort, min søn er væk for altid,« skrev Drena De Niro på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Drena (@drenadeniro)

Den 20-årig kvinde ved navn Sofia Haley Marks blev anholdt torsdag af politiet i New York, og det forventes, at hun skal fremstilles i retten fredag.

Robert De Niro udtalte selv, at han var 'dybt bedrøvet over mit elskede barnebarn Leos død'.

New Yorks politi sagde, at Leandro blev erklæret død efter at være fundet »bevidstløs« og »ikke reagerende« den 2. juli.