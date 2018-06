Den dobbelte Oscar-vinder, Robert De Niro, langede natten til mandag dansk tid ud efter den amerikanske præsident, Donald Trump, til dette års Tony Awards. Se videoen ovenfor.

»Jeg vil sige én ting: Fuck Trump,« sagde stjerneskuespilleren Robert De Niro, da han skulle introducere Bruce Springsteen til nattens amerikanske awardshow for teaterforestillinger, Tony Awards. Budskabet blev mødt med applaus fra publikum.

Det skriver Business Insider.

Publikum jublede i et par sekunder, før Taxi Driver-stjernen fulgte op.

»Det er ikke længere 'ned med Trump'. Det er fuck Trump,« sagde han, hvilket blot blev kvitteret med et endnu større jubelbrøl fra publikum, der tilmed stod op og klappede af Robert De Niro.

Scenen var altså dette års Tony Awards, der hylder skuespillere og forestillinger fra Broadway i New York. Der er 41 teatre på Broadway med plads til 500 eller flere tilskuere, og det er forestillinger fra disse teatre, der kommer i betragtning til en pris til Tony Awards.

Det er ikke første gang, at Robert De Niro udtrykker sin modstand over for den amerikanske præsident. Allerede da Trump vandt præsidentvalget i 2016, beskrev De Niro sin tilstand som »deprimeret«, og siden har han blandt andet også udstukket et forbud mod, at præsidenten besøger restaurantkæden Nobu, som Robert De Niro ejer.

Robert De Niros hårde budskab er dog ikke det eneste, som Donald Trump mandag trækker overskrifter om. Præsidenten landede nemlig søndag eftermiddag med sit Air Force One-fly i Singapore. Her skal den amerikanske præsident afholde et historisk topmøde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, der blandt andet skal omhandle Nordkoreas omdiskuterede atomprogram.

Mødet har været undervejs længe, men tirsdag skal det altså efter planen ske, at lederen af Nordkorea og en siddende amerikansk præsident skal mødes for første gang i historien.