Robert Norris er død i en alder af 90 år.

Han døde 3. november på Pikes Peak Hospice i sin hjemby, Colorado Springs.

Ifølge nekrologen var han omgivet af familie, da han trak vejret for sidste gang.

Den afdøde amerikaner blev et kendt ansigt i både USA og Europa, da han i 60'erne blev headhuntet til at være ansigt i Marlboros ikoniske Marlboro-man-reklamer.

I mere end 14 år optrådte han som Marlboro-manden på billboards og i tv-reklamer iført cowboy-tøj, sin karakteristiske cowboyhat og altid med en cigaret i hånden eller hængende i mundvigen.

På trods af at have været det overbevisende ansigt udadtil for Marlboro i 14 år har Robert 'Bob' Norris i sit 90-årige liv aldrig røget én eneste cigaret.

Norris' søn – et af de fire børn, som han havde sammen med sin kone gennem 65 år – har tidligere i et interview med WKYT i Colorado Springs fortalt, hvordan hans far stoppede med at være med i reklamerne, da det gik op for ham, at han satte et dårligt eksempel for sine børn.

»Han sagde altid til os børn: 'Jeg vil aldrig nogensinde se jer ryge', så en af os spurgte: 'Hvis du ikke vil have, at vi ryger, hvorfor medvirker du så i cigaretreklamer?' Næste dag ringede han til Phillip Morris og sagde op,« siger sønnen.

I 14 år var Robert 'Bob' Norris ansigtet for Marlboro udadtil. Foto: Marlboro Vis mere I 14 år var Robert 'Bob' Norris ansigtet for Marlboro udadtil. Foto: Marlboro

Marlboro stoppede først med at bruge en 'Marlboro-mand' i deres reklamer, da to af Norris' efterfølgere, Wayne McLaren and David McLean, døde af lungekræft i oktober 2002.

Ved siden af tjansen som Marlboro-mand var Robert 'Bob' Norris ranchejer hele sit liv.

Det var på en af hans ranches, at den første Marlboro-reklame skulle skydes, og i den forbindelse blev han spottet til rollen, som oprindeligt var besat af en skuespiller.

Robert 'Bob' Norris efterlader sig fire børn, 13 børnebørn og 18 oldebørn.