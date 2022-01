39.371.400.000 kroner – eller knap fyrre milliarder.

Det er ikke en lille kontrakt, som flyproducenten Airbus har valgt at rive i stykker.

Men det er blot en del af den eskalerende konflikt, der er i gang mellem franske Airbus, verdens største flyproducent, og Qatar Airways, et af verdens største langtursflyselskaber.

Det skriver Wall Street Journal, der videre skriver, at det er et usædvanligt træk for flyproducenten.

De plejer nemlig at arbejde hårdt for, at alle kontrakter skal opretholdes, især under coronapandemien, hvor flyselskaber har forsøgt at komme ud af aftaler.

Men hvad er problemet, der er værd at rive en milliardkontrakt i stykker for?

Det skyldes maling.

Sidste år brokkede Qatar Airways-direktør Akbar Al Baker sig over, at malingen på flere nyproducerede Airbus 350 krakelerede, så metallet på flyet blev til syne og dermed udgør en risiko i tilfælde af tordenvejr.

Et foto taget af Qatar Airways for at vise problemerne. Foto: STAFF

Derfor har de droppet at bruge flyene, nægtet at modtage to yderligere af flyene og forsøger at få 700 millioner dollar (4,5 milliarder kroner) af Airbus som kompensation.

Airbus har erkendt problemet, men afviser, at der er en risiko forbundet med det.

Det har det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur også bekræftet ifølge Wall Street Journal.

Og derfor har Airbus skrottet aftalen om 50 Airbus A321-maskiner – et træk, Qatar Airways kalder »beklageligt og frustrerende«