Moqtada al-Sadr har inviteret politisk rival til at arbejde sammen med ham om at vælte Iraks premierminister.

Masseuroligheder i Irak, som i denne måned har kostet mindst 240 mennesker livet og såret over 8000, kan være på vej mod en ny fase.

Den magtfulde shiamuslimske leder Moqtada al-Sadr bakker således åbent op om krav om, at landets regering går af.

Moqtada al-Sadr har inviteret sin største politiske rival til at arbejde sammen med ham om at vælte landets premierminister, mens titusinder fortsætter regeringsfjendtlige protester.

Som leder af parlamentets største politiske blok har Sadr bedt Hadi al-Amiri, der leder den næststørste blok, om at støtte et mistillidsvotum til premierministeren, Adel Abdul Mahdi.

- Jeg indbyder bror Amiri til at arbejde sammen med mig om et mistillidsvotum, siger han.

Abdul Mahdi kom til magten for lidt over et år siden efter et flere uger langt politisk opgør mellem Sadr, som leder en alliance, som blandt andet støttes af hans personlige tilhængere og kommunisterne. Amiri leder en alliance af Iranskstøttede shiamuslimske militsledere.

Masseprotesterne er vendt mod økonomisk krise og korruption. Krisen har undergravet to års øjensynlig stabilitet i Irak.

Natten til tirsdag åbnede sikkerhedsstyrkerne ild mod demonstranter i den hellige by Kerbala, hvor mindst 18 blev dræbt, og hvor mindst 865 blev såret ifølge unavngivne kilder.

Kerbalas guvernør og talsmænd for regeringen afviser, at nogen blev dræbt natten til tirsdag. Kerbala har en særlig status for shiamuslimer, der udgør et flertal i Irak.

Den seneste bølge af protester har ført til sammenstød med forskellige militser i landet samt politi- og sikkerhedsenheder.

