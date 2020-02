Favoritten Bernie Sanders blev angrebet fra flere sider ved tv-debat mellem demokratiske præsidentkandidater.

Den venstreorienterede senator Bernie Sanders kom under beskydning fra sine rivaler, da de demokratiske præsidentkandidater natten til onsdag mødtes til den sidste tv-debat inden de kommende ugers mange primærvalg.

Bernie Sanders er den øjeblikkelige favorit til at blive nomineret som Det Demokratiske Partis udfordrer til Donald Trump ved præsidentvalget i USA i november.

I tv-debatten forsøgte flere af hans konkurrenter at tegne et billede af Sanders som chanceløs i en direkte duel mod Trump.

Pete Buttigieg, feltets yngste mand med en baggrund som borgmester i South Bend i Indiana, henviste til en nylig rapport om, at Rusland i det skjulte angiveligt forsøger at hjælpe Sanders med at blive nomineret.

- Jeg vil fortælle dig, hvad russerne er ude på. De har ikke et politisk parti. De ønsker kaos, og kaos er på vej til at ramme os. Hvis du synes, at de seneste fire år har været kaotiske, splittende, giftige og udmattende, så forestil jer at bruge størstedelen af 2020 på Bernie Sanders mod Donald Trump, sagde Buttigieg.

Milliardæren Mike Bloomberg, der har brugt hundredvis af millioner af dollar på at fremme sit kandidatur, fik også nævnt Rusland i forbindelse med Sanders.

- Vladimir Putin synes, at Donald Trump skal være præsident i USA, og det er derfor, at Rusland hjælper dig med at blive nomineret, så du taber til ham, sagde Bloomberg.

Han fulgte op ved at advare Det Demokratiske Parti om konsekvenserne, hvis Sanders bliver nomineret.

- Vi vælger Bernie, og Bernie taber til Trump, sagde Bloomberg.

Det næste primærvalg finder sted lørdag i South Carolina, men den helt store og måske afgørende dag er tirsdag i næste uge, hvor en lang række delstater afholder primærvalg.

