Afrikas mest aktive vulkan rumler stadig, og folk i byen Goma, der ligger mindre end 15 kilometer fra vulkanen Nyiragongo i det afrikanske land DR Congo, fortsætter med at flygte i titusindvis ud af byen.

»For øjeblikket kan vi ikke udelukke et udbrud, enten her på landjorden eller under søen Kivu. Det kan ske når som helst og uden varsel,« siger den lokale militærguvernør, Constant Ndima.

Der eksisterer en risiko for, at de giftige gasarter, der er under søen Kivu, kan blive destabiliseret, oplyser de lokale myndigheder. Det skriver france24.com.

Constant Ndima siger, at risikoen for, at lavaen og søens vand kan interagere, er en risiko, han skal regne med.

En mand har læsset bagagen op på sin cykel, da han forlader byen Goma i det østlige DR Congo i Afrika. Foto: GUERCHOM NDEBO Vis mere En mand har læsset bagagen op på sin cykel, da han forlader byen Goma i det østlige DR Congo i Afrika. Foto: GUERCHOM NDEBO

»Vi får data, der indikerer, at der er magma under forstæderne til byen Goma, og at det også ligger under søen Kivu,« sagde Ndima i en radioudsendelse.

»Situationen kan ændre sig pludseligt, og vi holder øje med den konstant,« sagde han.

»En evakuering er nødvendig,« fortsatte han. Samtidig oplyste han, at myndighederne havde arrangeret transport til Sake, en by 20 kilometer vest for Goma. Der er ti distrikter berørt af udbruddet, som startede lørdag aften.

Hans opfordring kom på samme tid, som titusinder af Gomas indbyggere flygtede mod sydøst, i retning mod grænsen til Rwanda.

Folk står i kø for at komme ombord på færgen i Goma. Evakueringen af dele af byen er gået i gang torsdag. Foto: GUERCHOM NDEBO Vis mere Folk står i kø for at komme ombord på færgen i Goma. Evakueringen af dele af byen er gået i gang torsdag. Foto: GUERCHOM NDEBO

Efterchok har rystet Goma i dagevis. Onsdag nat var der to meget kraftige rystelser, der fik folk til at løbe rædselsslagne ud af deres hjem.

FN har besluttet at flytte de ikke essentielle medarbejdere ud af Goma by. Det gælder både de lokale og de internationale,

Det sidste store udbrud af vulkanen Nyiragongo kom i 2002, og det kostede omkring 100 liv.