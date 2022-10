Lyt til artiklen

I den kommende weekend, 29 og 30. oktober, er der risiko for et terrorangreb i den sydafrikanske storby Johannesburg.

Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice.

Det er i området Sandton, at der er risiko for et angreb.

Området er et større et af slagsen og ligger i den nordlige del af Johannesburg.

Udenrigsministeriets Borgerservice kan ikke oplyse noget konkret om risikoen.

Det gælder også tid, metode og mål.

'Undgå offentlige forsamlinger i området og følg myndighedernes anbefalinger', lyder det dog.

Samtidig opfordres der til, at man holder sig opdateret via lokale medier, herunder news24.co.za.