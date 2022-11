Lyt til artiklen

Der er risiko for både oversvømmelser og jordskred.

I Årdal i det vestlige Norge er myndighederne fredag i fuldt beredskab.

Det skyldes ifølge avisen Dagbladet, at kommunen potentielt kan blive ramt af en stor oversvømmelse.

Derfor er alle byens skoler lukket fredag, skriver Bergens Tidende.

Myndighederne oplyser, at der er ekstraordinært meget vand i bække og søer i hele området.

Derfor er der udstationeret mandskab og maskiner, som er klar, hvis det bliver nødvendigt.

Lægevagten er også i forhøjet alarmberedskab.

Vejrudsigten for området tyder på, at der er mere regn på vej. Sammen med de overfyldte floder ventes det at give problemer.