Aktiviteten på vulkanøen White Island i New Zealand er øget, og der er op til 60 procent sandsynlighed for et nyt udbrud.

»Miljøet på øen har ændret sig. Siden i morges (onsdag, red.) er aktiviteten øget, så lige nu står vi standby.«

Sådan lyder det tidligt onsdag morgen dansk tid fra vicepolitikommissær John Tims på et pressemøde.

»Så snart vi er sikre på, at der ikke er nogen risiko, vender vi tilbage,« fortæller han videre om arbejdet med at bjærge de omkomne fra mandagens vulkanudbrud.

Seks personer mistede livet, da den undersøiske vulkan gik i udbrud for to dage siden.

Otte er fortsat meldt savnet på øen.

25 andre, som blev reddet i land, meldes at være i kritisk tilstand.

Den øgede aktivitet i vulkanen forsinker arbejdet med at bjærge de omkomne fra mandagens vulkanudbrud.

Graham Leonard, en vulkansk geolog ved forskningsinstituttet GNS Science i New Zealand, fortæller ifølge Ritzau, at der er mellem 40 og 60 procents sandsynlighed for et nyt udbrud.

»I går (tirsdag, red.) var der en høj risiko for et udbrud. I dag er der en endnu større risiko. Og i øjeblikket forværres parametrene,« siger han til de fremmødte journalister i Wellington.

Tirsdag var der mellem 35 og 50 procents sandsynlighed for et nyt udbrud, skriver New Zealand Herald.

