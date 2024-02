En 46-årig britisk mand risikerer fængsel og en stor bøde, efter han fløj mellem to kontinenter uden billet.

Det skriver Sky News om sagen, der skete 24. december sidste år.

Den 46-årige mand ankom til Heathrow Lufthavn i London, hvor han spadserede gennem sikkerheds- og paskontrol uden gyldig billet.

Og ikke nok med det: Det lykkedes ham at komme på et British Airways-fly til New York.

Det var først, da flyet landende i JFK-lufthavnen i New York, at man blev opmærksom på manden.

Han blev siden anholdt – og er nu sigtet for bedrageri og overtrædelse af luftfartssikkerheden.

Ifølge Sky News har den 46-årige erkendt forholdene.

Det står dog ikke imidlertid klart, hvordan den 46-årige formåede at komme gennem lufthavnen og gå ombord på et fly uden billet.

Heathrow Lufthavn udtaler i en kort meddelelse, at man støtter myndighedernes efterforskning af den igangværende sag.

På det seneste har der været flere historier om blinde passagerer.

Senest blev en person smidt af et fly mod København, lige inden det lettede. Manden havde ikke billet.

Og i januar blev en 46-årig russisk-israelsk mand dømt skyldig i at have fløjet fra Københavns Lufthavn til Los Angeles lufthavn LAX uden hverken billet, pas eller visum i november sidste år.

Det kan du læse mere om her.