En kvinde fra Taiwan risikerer dødsstraf for tilsyneladende at have startet en brand, som kostede 46 mennesker livet

Det var den dødeligste brand i Taiwan i årtier, og den blev startet som en hævn på hendes kæreste, som snød hende.

Infernoet, der ramte i byen Kaohslung i oktober, gik ud over adskillige etager af et 13 etager højt lejlighedskompleks.

Myndighederne siger, at branden startede, da en beboer efterlod noget aske fra røgelse på en sofa, før hun forlod bygningen. Kvinden bliver kun identificeret med familienavnet Huang. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Dagen efter branden går brandfolk via kurven ind i en af lejlighederne. Foto: AFP PHOTO / CNA Photo

Den 51-årige Huang er blevet sigtet for mord og mordbrand. Anklagerne siger, at hun risikerer dødsstraf for at starte branden med vilje.

»Huang har ikke vist nogen anger overhovedet, og hendes attitude er kritisabel. Anklagerne anbefaler, at retten idømmer hende dødsstraf, for at det kan være en lærestreg,« siger anklageren i Kaohsiung.

Hun har allerede indrømmet, at hun satte ild til noget røgelse, men hun har givet forskellige oplysninger om, hvad hun gjorde, før hun forlod sit værelse.

Først sagde hun, at hun smed røgelsen ud i affaldsspanden. Men senere kunne hun ikke huske, hvad hun gjorde ved det.

Taiwans præsident, Tsai Ing-wen (i midten), hilser på en patient fra branden i Kaohsiung. Foto: AFP PHOTO / Taiwan Presidential Office

Branden satte for alvor fokus på de ældres levevilkår i Taiwan, hvor en stor del af befolkningen netop er ældre.

Taiwan må i øvrigt tage imod en del international kritik for dets brug af dødsstraf.

35 fængslede er blevet frataget livet siden 2010. Dengang genoptog Taiwan dødsstraffen efter en pause på fire år.

Præsident Tsai Ing-wens regering har lovet, at den skal fases ud. Men der er foretaget to henrettelser, siden hun kom til magten i 2016.