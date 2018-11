Guvernør anklages for at have modtaget bestikkelse i forbindelse med den store Petrobras-skandale.

Guvernøren i den brasilianske millionby Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, er torsdag blevet anholdt, på anklager om at han har modtaget bestikkelse.

Det skriver flere brasilianske medier.

Pezão anklages for at have taget imod bestikkelse i forbindelse med den såkaldte "Operation bilvask", der omfatter flere toppolitikere i Brasilien.

Det skal være sket, da han var viceguvernør under den tidligere guvernør Sergio Cabral, som i dag sidder i fængsel.

Den brasilianske tv-station Globo News viser direkte billeder fra guvernørens residens, hvor politiet er til stede.

Anholdelsen af Pezão sker i forbindelse med efterforskningen af en større skandale omkring Brasiliens statslige olieselskab Petrobras.

Efterforskningen blev indledt i 2014 og involverer store pengesummer, adskillige toppolitikere og store virksomheder.

Korruption er udbredt i Brasilien. I valgkampen op til præsidentvalget i oktober lovede den stærkt konservative kandidat Jair Bolsonaro at slå hårdt ned på korruptionskulturen i landets politiske liv.

Bolsonaro tiltræder på præsidentposten ved årsskiftet.

/ritzau/AFP