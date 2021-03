Rikke Christensen har opfundet en tallerken, og selvom det ikke er den berømte dybe tallerken, er det alligevel en tallerken, der hitter blandt børnefamilier verden over.

Især efter en video fra en begejstret mor for nylig gik viralt på TikTok, hvor den har mere end 14 millioner visninger, er salget af Rikke Christensens opfindelse eksploderet på Amazon.

»Vi kæmper for at følge med. Nogle dage sælger vi 100-200 tallerkener, hvis endnu en influencer eller et blad har skrevet om den. Men det er noget, der sker helt af sig selv, og vi bliver lige forbavsede hver gang,« fortæller Rikke Christensen, der er opvokset i Vallensbæk Strand syd for København, men har boet i USA i næsten 30 år.

Det var i frustration over sin egen datters ekstreme kræsenhed, at hun for tre år siden fik ideen til 'Spin Meal Plate'. En farvestrålende tallerken med otte små fordybninger og en pil i midten, der kan drejes rundt og dermed angiver, hvad barnet skal smage.

Rikke troede ikke på sin egen opfindelse – men det gjorde hendes mand, og det har vist sig at være en god forretning. FOTO: Sara Madsen Vis mere Rikke troede ikke på sin egen opfindelse – men det gjorde hendes mand, og det har vist sig at være en god forretning. FOTO: Sara Madsen



»Sydney nægtede at spise andet end mac'n'cheese, og det var altid en kamp at få mad i hende. Jeg tænkte, det måtte være muligt at gøre det sjovere at spise. Ligesom vi gjorde tandbørstningen og putteritualet til en leg, måtte vi også kunne gøre det sjovt at smage noget nyt,« husker Rikke Christensen.

En aften anrettede hun maden i forskellige små skåle i en rundkreds og legede 'flasken peger på', og det fik datteren til at spise på livet løs. Inden længe var spisesituationen forandret. Det var slut med barnegråd og småskænderier, og Sydney, der i dag er syv år, lærte, at mad var mere end småkedelig pasta.

Oplevelsen med de små skåle og den pegende flaskehals fik Rikke Christensen til at udtænke 'Spin Meal Plate', som hendes mand, der ellers arbejder i filmbranchen, insisterede på at sætte i produktion.

»Jeg troede ærlig talt ikke selv så meget på det, men tænkte, at om ikke andet havde vi da 3.500 julegaver,« griner hun.

Rikkes datter, Sydney, er ikke længere kræsen, men kan stadig få meget sjov ud af sin mors opfindelse. PRIVATFOTO Vis mere Rikkes datter, Sydney, er ikke længere kræsen, men kan stadig få meget sjov ud af sin mors opfindelse. PRIVATFOTO



3.500 var nemlig det antal, der som minimum skulle bestilles hos fabrikken. Men siden har ægteparret lagt mange flere ordrer hos producenten, og Rikke har sagt sit faste job op for at hellige sig livet som selvstændig. Succesen med den farvestrålende plastiktallerken har også betydet, at familien har haft råd til at investere i et feriehus, og i dag dækker indtægterne fra 'Spin Meal Plate' familiens faste udgifter.



Men tallerkenen har også haft en helt anden indflydelse på deres liv. Hendes mand, Steven, er nemlig blevet genforenet med sin biologiske mor og søskende i Kina – takket været 'Spin Meal Plate'.



»Han vidste godt, at han var adopteret, men troede, begge hans forældre var døde, indtil vi en dag fik en besked fra en kvinde, der viste sig at være hans søster. Hun havde søgt på hans fulde navn og fundet frem til den Facebookprofil, vi har for firmaet,« forklarer Rikke Christensen.



Planen var, at den lille dansk/amerikanske familie fra Los Angeles sidste forår skulle møde Stevens biologiske familie i Kina, men på grund af covid-19 blev rejsen udskudt.

»Det var selvfølgelig ærgerligt, men i det mindste har han fået kontakt til dem, og det er jo i sig selv fantastisk. Så tallerkenen viste sig at være en god idé på mange måder.«