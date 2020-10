Danske Rikke i Californien stemmer på Joe Biden, men har en falsk Facebook-profil, der støtter Donald Trump. Forvirret? Få forklaringen her.

Rikke Christensen har to forskellige profiler på Facebook. Sin egen, hvor hun viser hverdagsøjeblikke med sin amerikanske mand og parrets seksårige datter.

Og så er der Rikkes anden profil. Den falske profil, som hun kalder den. Den er skabt til en karakter, hun har fundet på. En jævnaldrende kvinde, der akkurat som Rikke selv er mor og bor i Los Angeles.

Der er nu alligevel afgørende forskel på de to kvinder. Hvor Rikke Christensen, der har boet i USA siden 1988 og allerede har sendt sin brevstemme på Joe Biden og Kamala Harris, er hendes falske profil nemlig inkarneret Donald Trump-fan.

Med den baggrund har den hemmelige profil fået medlemskab i en lang række Facebook-grupper, der støtter Trump. Men hvorfor har Rikke Christensen nu gjort det?

»Jeg var nysgerrig efter at få et indblik i, hvordan 'den anden side' tænkte, og hvordan de debatterede internt. Men det viste sig mest at være dumme memes og naive argumenter,« lyder det fra Rikke Christensen.

»Jeg driller gerne lidt ved at gøre grin med deres argumenter og pille dem fra hinanden. Men det er sjældent, folk forstår, at det er for sjov,« erkender danskeren, der eksempelvis har kommenteret på Trumps skattereformer.



Her lod hun, som om de nye regler kom den falske profils familie til gode, fordi de kunne trække udgifter fra til deres fiktive privatfly.

I et andet opslag proklamerede den falske profil, at skattegevinsten var blevet brugt til at købe en stor, ny Mercedes SUV, og illustrerede indkøbet med et tilfældigt billede af en bil i millionklassen.

»Jeg prøver at vise Trump-tilhængerne, at det altså ikke nødvendigvis er deres egne interesser, de støtter, når de giver ham deres stemme. Men mine opslag får sjældent nogen likes,« siger hun med påtaget undren.

Den falske profil har gennem tiden fået mere end 100 'venner', der gerne sender private beskeder med kærlighedserklæringer og politiske budskaber såvel som religiøse.

Rikke Christensens republikanske alter ego er nemlig stærkt troende.

»Hun kan godt lide at komme med en løftet pegefinger, hvis tonen bliver for grov eller nedsættende. På den måde er det hendes mission at irettesætte folk og lære dem at opføre sig ordentligt,« forklarer Rikke Christensen.

Hun arbejder som selvstændig iværksætter, mens hendes mand er i filmbranchen. Han har et par gange foreslået sin hustru, at hun skruer ned for sit politiske engagement, fordi det fylder for meget.

»Men jeg kan ikke bare lukke øjnene. Det er det vigtigste valg nogensinde,« siger Rikke.



Hun har haft amerikansk stemmeret siden 2016, og i hendes øjne er Joe Biden og Kamala Harris den eneste vej frem.



»Det kan godt være, at vi ikke selv har brug for Obama-care nu, og aborttemaet er ikke relevant for mig på grund af min alder. Men hvad med min datter? Alt, hvad der kommer til at ske, har så stor indflydelse på hendes fremtid,« siger Rikke Christensen, der er opvokset i Vallensbæk Strand syd for København.

Hun oplever, at den politiske stemning i USA er blevet langt mere anspændt de seneste år

»Før i tiden kunne man godt være uenige og have en samtale om det. Men nu er det direkte had,« siger Rikke Christensen, der også meget aktiv i andre debatter på internettet – men under sit rigtige, borgerlige navn og med sin oprigtige meninger.

Hun føler, at det nødvendigt at lade sin stemme blive hørt – ikke bare på stemmesedlen, men også på de sociale medier.

Men det ærgrer hende, at folk ikke er bedre til at argumentere ordentligt og udveksle meninger på et højere plan, og at det er memes og ikke altid ord, der fylder i debatten.

»Nu håber jeg bare, at det bliver et klart valg, så vi alle sammen kan snakke om noget andet og sætte dumme kattevideoer på Facebook igen,« siger Rikke Christensen med et skævt smil.