Den danske europaparlamentariker Rikke Karlsson befandt sig tirsdag aften midt i det kaos, der udbrød umiddelbart efter skyderiet på julemarkedet i den franske by Strasbourg.

»Det var meget, meget skræmmende. Selv om vi følte os i sikkerhed, så var det utrolig dramatisk og rystende,« fortæller hun onsdag morgen på telefon til B.T.

Angrebet har indtil videre kostet mindst tre mennesker livet og såret i hvert fald 12. Gerningsmanden er onsdag morgen stadig på fri fod.

Rikke Karlsson sad på en restaurant i byens centrum og spiste aftensmad sammen med sin assistent, da folk fra gaden pludselig begyndte at vælte ind ad døren i panik.

»Jeg undrede mig over, at folk kom løbende ind. Stolene væltede, og alle løb ind bagerst i restauranten. Det føltes helt surrealistisk, og jeg tænke: 'Hvad Søren sker der?'«

Kort efter fik personalet gennet alle ned i en kælder ved siden af restaurantens køkken, og her sad de to danske kvinder sammen med de øvrige uden at vide, hvad der var sket.

»Min første indskydelse var at finde telefonen frem og ringe til alle mine kære. Mine børn og min kæreste. Det havde jeg bare brug for, og det gjorde alle dernede. Man havde den der fornemmelse af, at det ikke var sikkert, at vi overlevede.«

Derefter fulgte nogle lange minutter i kælderen, hvor ingen vidste, hvad der foregik uden for.

»Vi sad fanget i den kælder. Jeg kiggede rundt for at finde et vindue, men alt virkede lukket. Det var skræmmende. Vi vidste jo ikke, om der kom en ned ad trappen og skød os. Vi var fanget dernede. Der var ikke andre veje ud.«

Dagen derpå står det ikke helt klart for hende, hvad hun sagde i telefonen, men hun fortalte dem derhjemme, hvor hun var, og at hun ikke vidste, hvad der var sket.

»Jeg fortalte dem, at der var sket et eller andet voldsomt. At jeg sad i en kælder, og at jeg ikke var sikker på at få fat i alle, så de måtte give besked videre. De skulle ikke se nyhederne og ikke vide, hvor jeg var.«

Natten til onsdag og onsdag morgen er store dele af byen stadig afspærret, mens politi og sikkerhedsstyrker har indledt en sand menneskejagt på gerningsmanden.