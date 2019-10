»Jeg kan skyde og dræbe en mand midt på Fifth Avenue på Manhattan, uden at miste én eneste stemme«

Sådan pralede Donald Trump under valgkampen i 2016. Meget tyder på, at han havde ret. Og som USAs præsident er Donald Trump ommuligt endnu mere urørlig.

Således er USAs højeste embede omgivet af alle former for immunitet og politiske iagttagere fastholder, at præsidenten ikke kan straffes, mens han sidder på posten i Det Hvide Hus.

Men det samme gælder hverken for vicepræsident Mike Pence eller for Donald Trumps private advokat og vagthund, New Yorks forhenværende 9/11-borgmester, Rudolph Giuliani.

New Yorks forhenværende borgmester, Rudolph Giuliani får ifølge Vanity Fair ikke betaling for sit arbejde som Donald Trumps private advokat. Nn har Giuliani hyret sin egen advokat.

»Både Guliani og Pence ved udmærket godt, at Trump vil smide dem begge helt ind under bussen, hvis det bliver et spørgsmål om dem eller ham.«

Sådan siger den amerikanske tv-vært og politiske iagttager, Rachel Maddow i sit daglige program Rachel Maddow Show på MSNBC.

I løbet af den seneste uge har Donald Trump, der af sine demokratiske modstandere anklages for magtmisbrug, via sin politiske advokat William Consovoy ikke lagt skjul på sine prioriteter.

Således bekræftede Consovoy ikke alene, at Trump ganske rigtigt kan begå mord uden at blive straffet, før han ikke længere er USAs præsident. I to retskrivelser understreger William Consovoy også, at vicepræsident Mike Pence lettere kan undværes og desuden ikke nyder samme grad af immunitet som sin chef.

Normalt står vicepræsident Mike Pence skoleret bag sin chef, Donald Trump.

Ifølge avisen Washington Post har Giuliani fået ordre på, ikke at give flere uautoriserede tv-interview.

Både Mike Pence og Rudolph Giuliani har ifølge CNN derfor hyret deres egne advokater. Og ifølge mediet Politico er banen kridtet op til en omgang 'alle imod alle'.

»Vi ved af erfaring, at Donald Trump ikke er bleg for at ofre andre for at redde sit eget skind. I sagen om stripperen Stormy Daniels skyldte Trump skylden på sin daværende advokat, Michael Cohen, der nu sidder i fængsel. Og hvis jeg var Mike Pence eller Rudy Giuliani, ville jeg gøre mig klar til det værste,« siger Rachel Maddows.

Da Donald Trump i 2016 valgte den forhenværende guvernør fra staten Indiana, Mike Pence som sin vicepræsidentkandidat, var det mest fordi, de to knap kunne være mere forskellige.

Michael Cohen fungere i mange år som Donald Trumps private advokat. Nu sidder han bag tremmer.

Mens Trump, der har været gift tre gange, hører til jetset-eliten i New York, er Mike Pence genfødt kristen og stadig gift med sin gymnasiekæreste.

Ifølge bladet Vanity Fair har forholdet imellem to vidt forskellige politikere aldrig været varmt og personligt. Og flere medier har endog antydet, at Pence kunne være den anonyme kilde, der tidligere i år skrev en anti-Trump kronik i avisen New York Times og derved var med til at starte kampen for en rigsretssag imod præsidenten. Hvis Trump falder, bliver Mike Pence således USAs præsident.

Ligesom Pence er Rudy Giuliani ifølge avisen Washington Post blevet 'trukket ind' i Donald Trumps 'tvivlsomme politiske tiltag'. Og ligesom Pence har Giuliani et ambivalent forhold til Trump.

Således har de to tidligere været politiske modstandere. Og ifølge CNN får Rudolph Giuliani (som præsidentens private og ikke politiske advokat) ikke en rød øre for at arbejde for den forhenværende reality tv-stjerne.