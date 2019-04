Hvis Bill Clinton var slem, så er præsident Trump endnu være i forhold til embedsmisbrug.

Sådan lyder den korte version af den tidligere amerikanske toprådgiver Paul Rosenzweigs vurdering af den nuværende præsidents embedsførelse.

"Min opfattelse er, at der er rigelig grund til, at den juridiske komite i Repræsentanternes Hus kan indlede en rigsretssag for embedsmisbrug," siger Paul Rosenzweig ifølge netmediet The Huffington Post i en Yahoo News podcast.

Paul Rosenzweig var for en snes år siden en af de ledende rådgivere for statsadvokat og undersøgelsesdommer Ken Starr, der stod i spidsen for den juridiske undersøgelse af daværende præsident Bill Clintons løgne omkring sin affære med praktikanten Monica Lewinsky i Det Hvide Hus.

Det mundede i september 1998 ud i en anbefaling af en rigsretssag mod Clinton, der dog aldrig blev gennemført.

Men ifølge Rosenzweig er Donald Trumps forsøg på at forhindre retfærdigheden i at ske fyldest '1.000 gange' mere graverende end Bill Clintons.

"Og han har tilmed slet ikke Clintons raffinement og subtilitet," tilføjer han.

Den opfattelse hævder han, at et betydeligt antal af hans tidligere undersøgelseskolleger deler - dog ikke Ken Starr.

"Hvis jeg selv blev indkaldt som vidne i dag til den første af sådanne høringer om embedsmisbrug, ville jeg sige, at Trumps hindring af retfærdighed - og ærlig talt mere alvorligt - hans pligtforsømmelse ved ikke at omtale den russiske indblanding i vores valgprocesser i sig selv er nok til at retsforfølge ham," lyder det fra Paul Rosenzweig.

Blandt andet henviser han til Donald Trumps afvisning af at lade sig udspørge i forbindelse med den særlige anklager Robert Muellers undersøgelse, hvor præsidenten kun ville besvare skriftlige spørgsmål vedrørende emner omkring valgkampen i 2016 - ikke omkring hans embedsførelse som præsident.

Også den amerikanske præsidents forsøg på at få fyret Mueller fra sit job som særlig undersøger finder Rosenzweig belastende.